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Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана

Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана, в которой отражены исторические названия населенных пунктов.
Внутренняя политика
31 октября 2023 г. 12:45
Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана

Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана, в которой отражены исторические названия населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, доктор философии по филологии Азиз Алекберли заявил на проходящих в парламенте общественных слушаниях на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории к восстановлению справедливости".

Он отметил, что на протяжении 200 лет армяне проводили этническую чистку, искажали топонимы азербайджанского и тюркского происхождения: "Арменизация топонимов тюркского происхождения в Западном Азербайджане - нынешней Армении - уже много лет подтверждается фактами. Армяне преследовали цель стереть следы пребывания азербайджанцев на этих землях".

Глава Общины напомнил, что 25 января 1978 года указом Армянской ССР были изменены названия 93 населенных пунктов: "Изменение исторических топонимов тюркского происхождения является абсолютно незаконным".

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycanın elektron xəritəsi hazırlanıb

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