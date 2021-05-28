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Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева Азербайджан, идущий по пути стремительного развития и прогресса, под руководством Президента Ильхама Алиева вступил в новый этап истории, став лидером в регионе
Внутренняя политика
28 мая 2021 г. 20:29
Подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Ильхам Алиев

Азербайджан, идущий по пути стремительного развития и прогресса, под руководством Президента Ильхама Алиева вступил в новый этап истории, став лидером в регионе.

Как передает Report, подготовлен видеоролик, посвященный 10-летней деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, под руководством Ильхама Алиева были предприняты все необходимые шаги для развития и укрепления Азербайджана.

Курс комплексных социально-экономических реформ заложил основу больших успехов в развитии экономики страны. Это, в свою очередь, привело к улучшению жизни каждого гражданина.

Report представляет данный видеоролик:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDavamlı inkişaf, tərəqqi dövrü – Azərbaycan Prezidentinin 10 illik fəaliyyəti

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