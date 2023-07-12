Подготовлен промо-ролик о Джебраиле, Губадлы и Зангилане

Подготовлен промо-ролик о Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.
Как сообщает Report, ролик подготовлен специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.
В видеоролике отражены красочная и живописная природа освобожденных от оккупации районов и проводимые в них работы по восстановлению.
Этот регион также является основным звеном Зангезурского коридора, имеющего большое значение для страны.
Report представляет промо-ролик: