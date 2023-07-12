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Подготовлен промо-ролик о Джебраиле, Губадлы и Зангилане

Подготовлен промо-ролик о Джебраиле, Губадлы и Зангилане Подготовлен промо-ролик в связи с Джебраильским, Губадлинским и Зангиланским районами.
Внутренняя политика
12 июля 2023 г. 16:23
Подготовлен промо-ролик о Джебраиле, Губадлы и Зангилане

Подготовлен промо-ролик о Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает Report, ролик подготовлен специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

В видеоролике отражены красочная и живописная природа освобожденных от оккупации районов и проводимые в них работы по восстановлению.

Этот регион также является основным звеном Зангезурского коридора, имеющего большое значение для страны.

Report представляет промо-ролик:

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Версия на английском языке ВидеоAzerbaijan prepares promotional video about Jabrayil, Gubadli and Zangilan
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanla bağlı tanıtım çarxı hazırlanıb - VİDEO

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