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Подготовлен отчет на английском языке о возвращении западных азербайджанцев в Армению

Подготовлен отчет на английском языке о возвращении западных азербайджанцев в Армению Община Западного Азербайджана и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) представили доклад на английском языке на тему "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению: история депортации и потенциальная политика".
Внутренняя политика
10 июня 2024 г. 12:17
Подготовлен отчет на английском языке о возвращении западных азербайджанцев в Армению

Община Западного Азербайджана и Центр анализа международных отношений (ЦАМО) представили доклад на английском языке на тему "Возвращение азербайджанских беженцев в Армению: история депортации и потенциальная политика".

Как сообщает Report, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев на церемонии презентации заявил, что это первый доклад такого рода.

"Мы впервые подготовили доклад на английском языке совместно со студентами Университета ADA. Он содержит исторические факты, информацию о начале конфликта и пр. Нас обвиняют в том, что якобы мы имеем территориальные претензии к Армении. Однако Азербайджан является инициатором мира и не имеет никаких территориальных претензий к Армении. Вопрос возвращения беженцев уже обсуждается в рамках мирного процесса. Информация обо всем этом отражена в отчете", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоGroundbreaking report sheds light on Azerbaijani refugees' return to Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışı ilə bağlı ingilis dilində məruzə hazırlanıb - YENİLƏNİB

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