Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангилана

Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангиланского района.

Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, ролик подготовлен специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Один из живописных уголков Азербайджана Зангилан было сложно узнать после 30-летней оккупации. Несмотря на то, что со славной победы минуло несколько лет, Зангилан меняется в ускоренном темпе. Прошло три года с возвращения Зангилана к истинным владельцам и 1 год с переселения в село Агалы первых жителей.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умного села". Село отстроено заново, здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей. 19 июля этого года жители Агалы отметят 1 год со своего возвращения.

Представляем видео, в котором отражены душераздирающие кадры села, снятые в период освобождения от оккупации в 2020 году, и сегодняшний облик села.