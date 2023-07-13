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Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангилана

Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангилана Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангиланского района.
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 11:12
Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангилана

Подготовлен новый видеоролик о селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, ролик подготовлен специальным представительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Один из живописных уголков Азербайджана Зангилан было сложно узнать после 30-летней оккупации. Несмотря на то, что со славной победы минуло несколько лет, Зангилан меняется в ускоренном темпе. Прошло три года с возвращения Зангилана к истинным владельцам и 1 год с переселения в село Агалы первых жителей.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умного села". Село отстроено заново, здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей. 19 июля этого года жители Агалы отметят 1 год со своего возвращения.

Представляем видео, в котором отражены душераздирающие кадры села, снятые в период освобождения от оккупации в 2020 году, и сегодняшний облик села.

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Версия на английском языке Azerbaijan prepares video footage of Zangilan's Agali village
Версия на азербайджанском языке Zəngilanın Ağalı kəndi ilə bağlı yeni videoçarx hazırlanıb

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