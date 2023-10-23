Подготавливается карта для восстановления топонимов в Западном Азербайджане, Карабахе и Восточном Зангезуре

Совместно с Общиной Западного Азербайджана будет подготовлена карта для переименования или возвращения исторических топонимов в Западном Азербайджане, Карабахе и Восточном Зангезуре.

Совместно с Общиной Западного Азербайджана будет подготовлена карта для переименования или возвращения исторических топонимов в Западном Азербайджане, Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом Report сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, в связи с этим к данной работе будут привлечены ученые из НАНА, а также институты, осуществляющие эту деятельность.

С. Новрузов также напомнил, что законодательная инициатива в связи с этим принадлежит президенту Ильхаму Алиеву.

“Эти вопросы выносятся на обсуждение в парламенте после рассмотрения их в Комитете Милли Меджлиса по региональным вопросам по представлению главы государства, после чего будет принято соответствующее решение",- сказал он.