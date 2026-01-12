Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения
- 12 января, 2026
- 12:34
12 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.
Как сообщает Report, на совещании выступил глава государства.
Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировали президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.
