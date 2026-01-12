Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения

    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 12:34
    Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения

    12 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, сточных и дождевых вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

    Как сообщает Report, на совещании выступил глава государства.

    Затем заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов проинформировали президента Ильхама Алиева о выполненных и запланированных работах.

    Ильхам Алиев совещание системы водоснабжения госпрограмма
    Фото
    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı və Abşeronda su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib

