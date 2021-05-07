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Состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова

Состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова На заседании обсуждены состояние исполнения соответствующих поручений, данных в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы"
Внутренняя политика
7 мая 2021 г. 17:59
Состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова

7 мая под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание с участием руководителей рабочих групп комиссии, созданной в целях подготовки "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", вытекающей из распоряжения президента Азербайджанской Республики "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Было отмечено, что на заседании были обсуждены состояние исполнения соответствующих поручений, данных в связи с подготовкой "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", работа, проделанная рабочими группами, а также цели и задачи, стоящие перед ними, и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə iclas keçirilib

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