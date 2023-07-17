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Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание Экономического совета Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание Экономического совета.
Внутренняя политика
17 июля 2023 г. 19:48
Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание Экономического совета

Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание Экономического совета.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании были рассмотрены текущая ситуация и приоритеты политики по экономическому росту, макроэкономической стабильности и финансовой стабильности в первом полугодии текущего года, в том числе проведен анализ инфляционных процессов и их факторов.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Самира Шарифова и председателя Центрального банка Талеха Кязымова.

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