Под председательством президента Ильхама Алиева в Евлахе проходит республиканское совещание ненефтяных экспортеров

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Евлахе под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит республиканское совещание ненефтяных экспортеров.

Как сообщает Report, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, генеральный исполнительный директор ООО «Азерсун Холдинг» Саваш Узан, директор ООО «Az-Granata» Ровшан Фархадов, начальник ООО «Gök-NUR Bakı» Фарид Фархадзаде, учредитель ООО «D-Fruits Kəndli Təsərrüfatı» Исамеддин Демиров, участник бизнес-инкубатора Ариз Микаилов.

Президент Ильхам Алиев выступил на совещании с заключительной речью.