Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ 13 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем министр финансов Самир Шарифов, министр связи и высоких технологий Али Аббасов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов выступили с докладами по итогам шести месяцев года.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.