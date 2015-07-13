 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров

    Заседание посвящено итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ 13 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2015 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем министр финансов Самир Шарифов, министр связи и высоких технологий Али Аббасов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов выступили с докладами по итогам шести месяцев года.

    Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi