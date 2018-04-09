 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

    Президент выступил на заседании с речью

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем выступили председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев, председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов и директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев.

    Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi