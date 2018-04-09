Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

9 апреля, 2018 11:24

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам. Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью. Затем выступили председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Баба Рзаев, председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов и директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев. Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.