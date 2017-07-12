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    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров

    Президент выступил с вступительной речью© President.az

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем с докладами об итогах шести месяцев года выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов и председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде.

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