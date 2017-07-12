Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров

© President.az

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем с докладами об итогах шести месяцев года выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов и председатель Открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде.