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    Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

    Президент Азербайджана выступил на заседании с речью

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7 октября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем выступили заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, министр здравоохранения Огтай Ширалиев и министр образования Микаил Джаббаров.

    Президент Азербайджана выступил на заседании с заключительной речью.

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