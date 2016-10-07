Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7 октября под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам.

Как сообщает Report, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, министр здравоохранения Огтай Ширалиев и министр образования Микаил Джаббаров.

Президент Азербайджана выступил на заседании с заключительной речью.