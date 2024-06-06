Родители почти 109 тыс. будущих первоклассников определились с выбором школ и учителей

Родители почти 109 тыс. детей школьного возраста уже подтвердили выбор учителей и школ, в которые их дети пойдут в первый класс в новом учебном году.

Родители почти 109 тыс. детей школьного возраста уже подтвердили выбор учителей и школ, в которые их дети пойдут в первый класс в новом учебном году.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, с выбором определились родители 83% детей школьного возраста по всей стране.

"Для приема в русский сектор на новый учебный год поступило порядка 11 тыс. заявок, статистика их выбора будет известна на следующей неделе", - сказал он.

Отметим, что запись в школы продлится для первоклассников до 13 сентября.