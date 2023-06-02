Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония почтения памяти журналиста Магеррама Ибрагимова по случаю второй годовщины со дня его гибели.

Состоялась церемония почтения памяти журналиста Магеррама Ибрагимова по случаю второй годовщины со дня его гибели.

Как сообщает Report, в церемонии, прошедшей в Бинагадинском районе в полной средней школе №100 имени шехида Намика Фараджзаде, выпускником которой был М.Ибрагимов, приняли участие преподаватели и ученики школы, члены семьи и близкие М.Ибрагимова, представители общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана и освобождение наших земель от оккупации. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Вслед за этим учащиеся школы рассказали о жизни и деятельности М.Ибрагимова, прочитали стихи, продемонстрировали литературно-художественные композиции.

Заместитель директора школы по начальному образованию Кямаля Гаджиева отметила, что руководство учебного заведения всегда чтит память ставшего шехидом выпускника: "Мы проводим цикл мероприятий в память о журналисте-шехиде. Один из классов школы назван его именем".

Выступивший в мероприятии брат шехида Аскер Ибрагимов выразил благодарность руководству и коллективу школы за организацию мероприятия.

Напомним, что 4 июня 2021 года транспортное средство с журналистами, проводящими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Ариф Алиев, еще четверо получили ранения.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышев Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу были награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.