Названа причина, почему Али Керимли не был приглашен на "круглый стол" партий

Председатель партии "Ана Вэтэн", депутат Фазаиль Агамалы назвал причину почему председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли не был приглашен на прошедший сегодня "круглый стол" на тему "Политические партии против попыток вмешательства в политические процессы извне".

Как сообщает Report, по словам Ф.Агамалы, причина в том, что А.Керимли поддерживает так называемых политических эмигрантов.

"Эмигранты оскорбляют различных лиц. Люди, финансируемые Али Керимли, также следуют этому процессу. Эти ругательства звучат не только в адрес властей. Группа Али Керимли подвергает моральному террору и унижению партии, желающие быть активными в оппозиции. Есть ли связь между этими людьми и теми, кто выступает с критикой в Европе? Думаю, что есть. Поэтому я не пригласил такого человека на "круглый стол". Как организатор мероприятия, я имею право не приглашать Али Керимли на мероприятие", - сказал Ф.Агамалы.