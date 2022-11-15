Победитель конкурса "Восхождение" получил должность в АП

Назначен заведующим сектором правового обеспечения и анализа отдела законодательной и правовой политики Администрации президента.

Назначен заведующим сектором правового обеспечения и анализа отдела законодательной и правовой политики Администрации президента.

Как сообщает Report, на эту должность назначен победитель конкурса "Восхождение" (Yüksəliş) Турал Фейзуллаев.

В 2011 году Т.Фейзуллаев окончил Академию государственного управления при президенте по специальности юриспруденция, в 2013 году - магистратуру по международному и европейскому праву Тулузского университета, а в 2014 году - магистратуру по международному бизнес-праву данного высшего учебного заведения.

T.Фейзуллаев начал свою трудовую деятельность в 2011 году в качестве специалиста по исследованиям в ООО Azersun Holding.

В 2020-2021 годах работал в Центральном банке Азербайджана на должности заместителя директора юридического департамента - начальника отдела правового обеспечения финансовых рынков, с 2021 года работал в AccessBank на должности руководителя департамента права и комплаенса.

Свободно владеет английским, турецким и французским языками.