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Победитель конкурса "Восхождение" получил должность в АП

Победитель конкурса "Восхождение" получил должность в АП Назначен заведующим сектором правового обеспечения и анализа отдела законодательной и правовой политики Администрации президента.
Внутренняя политика
15 ноября 2022 г. 13:18
Победитель конкурса Восхождение получил должность в АП

Назначен заведующим сектором правового обеспечения и анализа отдела законодательной и правовой политики Администрации президента.

Как сообщает Report, на эту должность назначен победитель конкурса "Восхождение" (Yüksəliş) Турал Фейзуллаев.

В 2011 году Т.Фейзуллаев окончил Академию государственного управления при президенте по специальности юриспруденция, в 2013 году - магистратуру по международному и европейскому праву Тулузского университета, а в 2014 году - магистратуру по международному бизнес-праву данного высшего учебного заведения.

T.Фейзуллаев начал свою трудовую деятельность в 2011 году в качестве специалиста по исследованиям в ООО Azersun Holding.

В 2020-2021 годах работал в Центральном банке Азербайджана на должности заместителя директора юридического департамента - начальника отдела правового обеспечения финансовых рынков, с 2021 года работал в AccessBank на должности руководителя департамента права и комплаенса.

Свободно владеет английским, турецким и французским языками.

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Версия на азербайджанском языке “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi Prezident Administrasiyasında yüksək vəzifəyə təyin edilib

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