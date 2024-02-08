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Султан Раев: Победа Ильхама Алиева - это победа азербайджанского народа и тюркского мира

Султан Раев: Победа Ильхама Алиева - это победа азербайджанского народа и тюркского мира Победа Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана – это победа азербайджанского народа и всего тюркского мира.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 10:31
Султан Раев: Победа Ильхама Алиева - это победа азербайджанского народа и тюркского мира

Победа Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента Азербайджана – это победа азербайджанского народа и всего тюркского мира.

Об этом сообщил Report генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

По его словам, одним из огромных заслуг Ильхама Алиева перед азербайджанским народом является освобождение Карабаха и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

"Это действительно героический поступок президента. Мы считаем Ильхама Алиева лидером тюркского мира, одним из архитекторов тюркского мироустройства. Я поздравляют президента с такой блестящей победой. Весь народ поддержал его. Я считаю это одним из ярких событий в истории Азербайджана", - отметил Раев.

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Версия на английском языке TURKSOY Secretary General: Ilham Aliyev’s victory is the victory of the people of Azerbaijan and the entire Turkic world
Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: "İlham Əliyevin qələbəsi Azərbaycan xalqının və türk dünyasının qələbəsidir"

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