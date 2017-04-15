По указанию президента Ильхама Алиева в Ясамальском районе приостановлено строительство жилого здания

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Осуществляющая строительство жилого здания компания была оштрафована на сумму 130 тыс. манатов, по факту возбуждено уголовное дело

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ясамальском районе на территории "Дома охотников", расположенного на проспекте Метбуат, приостановлено строительство жилого здания.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщение пресс-службы президента.

Причиной этого стала незаконная вырубка компанией, ведущей строительство, 54 деревьев на данной территории и полное уничтожение зеленых насаждений. Согласно информационному табло на месте строительства, по указанному адресу в Ясамальском районе осуществлялось строительство жилого и торгового центра "Беюк Плаза". Однако компания, ведущая строительство, нарушив действующие законы, незаконно уничтожила с применением тяжелой техники деревья на этой территории. Проблема вызвала серьезную озабоченность жильцов прилегающих зданий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко отреагировал на беззаконие и вырубку деревьев в ходе ведения строительства на этой территории, дал указание срочно приостановить строительные работы, взять проблему под контроль и изучить ее.

Министерство экологии и природных ресурсов, которое провело осмотр территории на проспекте Метбуат в Ясамальском районе, составило акт об уничтожении деревьев, компания, осуществляющая строительство жилого здания была оштрафована на сумму 130 тыс. манатов, по факту возбуждено уголовное дело.

Несмотря на проведение озеленения в нашей стране, принятие мер по улучшению экологической ситуации, пресечение незаконной вырубки деревьев, осуществление акций по высадке деревьев, уничтожение зеленых насаждений, незаконная вырубка деревьев, естественно, недопустимы.

Президент Ильхам Алиев, отмечая недопустимость незаконной вырубки деревьев и важность постоянного принятия серьезных мер против этих беззаконий, привлечения к ответственности лиц, допустивших такие действия, сказал:

"Вопросы, связанные с экологической ситуацией, постоянно находятся в центре нашего внимания. Но и общественность, и меня беспокоит вопрос вырубки деревьев. Этого нельзя допускать. Считаю, что в этом деле мы должны применять более серьезную ответственность. Вырубка деревьев должна быть полностью прекращена. Лишь в редких случаях, да и то по заключению Министерства экологии и природных ресурсов где-то может быть пересажено или вырублено дерево. Я неоднократно высказывал свое мнение по данным вопросам. Могу сказать, что по сравнению с предыдущими годами ситуация более позитивна. Но нам не удалось полностью добиться желаемого. Приходят ночью, незаконно вырубают деревья, выравнивают место, чтобы построить дом. Это бессовестность, это позор, это преступление.

Поэтому соответствующим структурам необходимо внести предложения с тем, чтобы мы приняли более серьезные меры в отношении тех, кто вырубает деревья. Они должны быть привлечены к ответственности. Еще раз хочу сказать, что ни одно дерево в городе не может быть вырублено без разрешения, заключения Министерства экологии и природных ресурсов. Это мое последнее предупреждение". (Цитата из заключительной речи президента Ильхама Алиева 13 апреля 2014 года на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале года и предстоящим задачам).