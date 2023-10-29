По случаю 100-летия Турецкой Республики были посещены монумент в честь турецких воинов и Аллея шехидов

29 октября отмечается 100-летие Турецкой Республики.

29 октября отмечается 100-летие Турецкой Республики.

Как сообщает Report, по этому случаю сотрудники посольства Турции в Азербайджане, военный атташе Вооруженных сил Турции в нашей стране, турецкие бизнесмены посетили обелиск, на котором высечены имена и фамилии турецких солдат, отдавших свои жизни во имя свободы Азербайджана и возложили венок к монументу.

Затем минутой молчания была почтена память гази Мустафы Кемаля и его соратников, прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.