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    По случаю 10-летия ГМС организована экскурсия школьников

    Школьники Бинагадинского района ознакомились с процессом работы структуры

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному плану мероприятий по случаю 10-летнего юбилея Государственной миграционной службы (ГМС) была организована экскурсия школьников Бинагадинского района в аппарат ГМС.

    Как сообщили Report из пресс-службы структуры, школьники побывали в приемной ГМС, зале ожиданий, ознакомились с Call-центром, процессом работы сотрудников, посетили действующий здесь Музей Гейдара Алиева.

    Затем в актовом зале прошла встреча со школьниками. Выступивший заместитель начальника Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы III степени Эльман Алиев поприветствовал школьников и проинформировал об истории создания службы, направлениях деятельности, осуществляемых мероприятиях.

    В конце мероприятия продемонстрировали подготовленный ГМС фильм "Долгое путешествие" ("Uzun səyahət").

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