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По поручению президента Азербайджана премьер-министр посетил оползневую зону

По поручению президента Азербайджана премьер посетил оползневую зону

"По поручению президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов и руководители соответствующих структур осмотрели оползневую зону в Биби-Эйбате". 

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов. 

"Соответствующим структурам уже даны необходимые поручения. Для принятия срочных мер и избежания в дальнейшем повторения случившегося, к процессу были привлечены высококвалифицированные зарубежные и местных специалисты. После тщательного анализа специалистами ситуации, за короткое время примут решение о том, в каком направлении будет проводиться восстановительная работа". 

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