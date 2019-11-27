По поручению президента Азербайджана премьер-министр посетил оползневую зону

"По поручению президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов и руководители соответствующих структур осмотрели оползневую зону в Биби-Эйбате".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

"Соответствующим структурам уже даны необходимые поручения. Для принятия срочных мер и избежания в дальнейшем повторения случившегося, к процессу были привлечены высококвалифицированные зарубежные и местных специалисты. После тщательного анализа специалистами ситуации, за короткое время примут решение о том, в каком направлении будет проводиться восстановительная работа".