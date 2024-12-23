По поручению омбудсмена в Нахчыване проведен мониторинг пенитенциарных учреждений

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, представители Национальной превентивной группы (НПГ) провели мониторинг учреждений в Нахчыванской Автономной Республике с целью изучения условий содержания под страже

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, представители Национальной превентивной группы (НПГ) провели мониторинг пенитенциарных учреждений в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, проверки были проведены в следственном изоляторе, исправительном учреждении смешанного типа, изоляторе временного содержания, психиатрическом диспансере и центре содержания нелегальных мигрантов.

Представители НПГ также осмотрели жилые помещения, медицинские части, столовые, комнаты для свиданий и другие объекты. Особое внимание уделялось условиям содержания, медицинскому обслуживанию, питанию, организации прогулок, свиданий и телефонных разговоров.

По итогам проверки омбудсмен направит обращения в соответствующие министерства и ведомства.

