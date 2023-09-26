По поручению Мехрибан Алиевой состоялся еще один консилиум по состоянию здоровья Ганиры Пашаевой

Состоялся еще один врачебный консилиум по состоянию здоровья депутата Ганиры Пашаевой.

Состоялся еще один врачебный консилиум по состоянию здоровья депутата Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, лечение Ганиры Пашаевой, госпитализированной 23 сентября в Центральную клиническую больницу, продолжается в отделении интенсивной терапии.

Вопросы, связанные со здоровьем депутата, с первого дня находятся под контролем первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Сотрудники Фонда Гейдара Алиева находятся в постоянном контакте с медицинским персоналом Центральной клинической больницы и медицинскими специалистами, привлеченными для консультаций из Турции по поручению Мехрибан Алиевой. Наряду с турецким врачом, приглашенным в Баку, регулярно проводятся консультации с другими врачами, находящимися в братской стране, в формате видеосвязи.

Во время очередного консилиума была еще раз дана оценка ситуация в связи со здоровьем Ганиры Пашаевой. В протоколы лечения, требуемые в реанимационных условиях Центральной клинической больницы, прописаны новые лекарственные средства.