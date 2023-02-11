По поручению Мехрибан Алиевой очередной самолет с гумпомощью вылетел в Турцию

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, очередной самолет с гуманитарной помощью этой ночью вылетел в Турцию.

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, очередной самолет с гуманитарной помощью этой ночью вылетел в Турцию.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь включает в себя необходимое оборудование, в том числе палатки с обогревателем, генераторы, радиаторы, мобильные обогреватели, дизельные калориферы, а также оборудование для поисково-спасательных работ.

Помощь, направленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО "Азерэнерджи" и ОАО "Азеришыг", будет доставлена в район землетрясения.

Напомним, что по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 9 февраля в Турцию был отправлен первый самолет гуманитарной помощи от Фонда Гейдара Алиева. Сотрудники фонда, командированные в братскую страну, доставили пострадавшим от землетрясения различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.