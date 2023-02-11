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По поручению Мехрибан Алиевой очередной самолет с гумпомощью вылетел в Турцию

По поручению Мехрибан Алиевой очередной самолет с гумпомощью вылетел в Турцию По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, очередной самолет с гуманитарной помощью этой ночью вылетел в Турцию.
Внутренняя политика
11 февраля 2023 г. 09:32
По поручению Мехрибан Алиевой очередной самолет с гумпомощью вылетел в Турцию

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, очередной самолет с гуманитарной помощью этой ночью вылетел в Турцию.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь включает в себя необходимое оборудование, в том числе палатки с обогревателем, генераторы, радиаторы, мобильные обогреватели, дизельные калориферы, а также оборудование для поисково-спасательных работ.

Помощь, направленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО "Азерэнерджи" и ОАО "Азеришыг", будет доставлена в район землетрясения.

Напомним, что по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 9 февраля в Турцию был отправлен первый самолет гуманитарной помощи от Фонда Гейдара Алиева. Сотрудники фонда, командированные в братскую страну, доставили пострадавшим от землетрясения различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.

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Версия на английском языке ФотоAnother humanitarian aid plane leaves for Turkiye on instructions of Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyevanın göstərişi ilə daha bir humanitar yardım təyyarəsi Türkiyəyə yola düşüb

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