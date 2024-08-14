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По поручению Лейлы Алиевой оставленная без присмотра фаэтонная лошадь направлена на реабилитацию

По поручению Лейлы Алиевой оставленная без присмотра фаэтонная лошадь направлена на реабилитацию По указанию вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, фаэтонная лошадь, оставленная без присмотра с поврежденными ногами, была направлена на реабилитацию.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 19:52
По поручению Лейлы Алиевой оставленная без присмотра фаэтонная лошадь направлена на реабилитацию

По указанию вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, фаэтонная лошадь, оставленная без присмотра с поврежденными ногами, была направлена на реабилитацию.

Об этом сообщили Report в IDEA.

Отметим, что лошадь была доставлена специальным транспортом в Центр ухода за животными IDEA, где прошла первичный ветеринарный осмотр, ей уже назначено лечение. В настоящее время жизни лошади ничего не угрожает.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространилась информация о том, что лошадь из упряжки фаэтона, используемого для перевозки туристов от Девичьей башни к площади Азнефть, осталась без присмотра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın tapşırığı ilə baxımsız qalmış fayton atı reabilitasiyaya cəlb olunub

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