По поручению Лейлы Алиевой оставленная без присмотра фаэтонная лошадь направлена на реабилитацию

По указанию вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, фаэтонная лошадь, оставленная без присмотра с поврежденными ногами, была направлена на реабилитацию.

По указанию вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, фаэтонная лошадь, оставленная без присмотра с поврежденными ногами, была направлена на реабилитацию.

Об этом сообщили Report в IDEA.

Отметим, что лошадь была доставлена специальным транспортом в Центр ухода за животными IDEA, где прошла первичный ветеринарный осмотр, ей уже назначено лечение. В настоящее время жизни лошади ничего не угрожает.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях распространилась информация о том, что лошадь из упряжки фаэтона, используемого для перевозки туристов от Девичьей башни к площади Азнефть, осталась без присмотра.