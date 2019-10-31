По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой отремонтирован дом Абульфаза Эльчибея

По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

Как сообщает Report, сын Эльчибея Эртургут Алиев поблагодарил первого вице-президента Мехрибан Алиеву:

"Выражаем признательность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Обращение в связи с ремонтом нашего дома нашло свое решение, и в ближайшие дни мы переселимся в отремонтированный дом".

Отметим, что супруга Абульфаза Эльчибея Халима Алиева незадолго до кончины адресовала первому вице-президенту Мехрибан Алиевой обращение в связи с ремонтом дома, расположенного в поселке Расулзаде Бинагадинского района. По поручению Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева в доме были выполнены работы по реконструкции и ремонту. В жилом доме, состоящем из двух этажей и мансарды, были полностью обновлены канализация, система света и воды. Благоустроен приусадебный участок около дома.

Фонд Гейдара Алиева подтвердил распространившуюся информацию и отметил, что ремонтные работы уже завершились.