По итогам специального заседания Верховного Меджлиса Нахчывана принято заявление

Сегодня Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики провел специальное заседание, посвященное 20-летию со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана

Сегодня Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики провел специальное заседание, посвященное 20-летию со дня избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, выступая на заседании, заместитель председателя Верховного Меджлиса Анар Ибрагимов отметил, что в 2003 году Ильхам Алиев был избран на первый президентский срок.

"Одним из главных достижений главы государства в его многогранной и насыщенной деятельности является славная Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, в результате которой была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и возвращены наши оккупированные территории. Сегодня мы имеем прекрасные институты, сильную экономику, оборонный потенциал, продуманную стратегию развития и, самое главное, такого известного и влиятельного в мире лидера, как господин Ильхам Алиев", - сказал А.Ибрагимов.

По итогам заседания было принято заявление Верховного Меджлиса Нахчывана по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом.