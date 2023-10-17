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По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек

По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тыс. человек.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 14:04
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек

По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Глава государства подчеркнул, что это самый минимальный показатель. "Я уверен, что поселится еще больше людей, потому что, во-первых, у нас есть возможности, есть воля, принята программа "Великого возвращения", она успешно реализуется, она перевыполняется, и главный фактор в том, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: 'At the end of the first stage of our Great Return Program, 140,000 people will live in Karabakh and Eastern Zangazur'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Böyük Qayıdış Proqramının birinci mərhələsinin sonunda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 min insan yaşayacaq"

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