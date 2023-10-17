По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек

По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тыс. человек.

По итогам реализации первого этапа нашей Программы "Великого возвращения" – в конце 2026 года – в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом – 140 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в "День города Физули".

Глава государства подчеркнул, что это самый минимальный показатель. "Я уверен, что поселится еще больше людей, потому что, во-первых, у нас есть возможности, есть воля, принята программа "Великого возвращения", она успешно реализуется, она перевыполняется, и главный фактор в том, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней", - сказал президент Азербайджана.