    По инициативе SOCAR реализован проект "Один день с героями Отечественной войны"

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 17:09
    По инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к пятой годовщине Победы в Отечественной войне реализован проект "Один день с героями Отечественной войны".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках проекта состоялась встреча с членами семей сотрудников SOCAR, ставших шехидами Второй Карабахской войны, ветеранами войны и членами группы "Волонтеры SOCAR".

    В мероприятии приняли участие сотрудники SOCAR, участвовавшие в Отечественной войне - Ровшан Гасанзаде, Равиль Салманов, Парвиз Гулиев, Хилгет Мусаев, Хаял Джавадов, и др.

    В рамках проекта был показан клип Zəfər Yolu, созданный по инициативе SOCAR, а также проведена акция по посадке деревьев.

    Лента новостей