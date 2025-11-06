По инициативе SOCAR реализован проект "Один день с героями Отечественной войны"
Внутренняя политика
По инициативе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к пятой годовщине Победы в Отечественной войне реализован проект "Один день с героями Отечественной войны".
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в рамках проекта состоялась встреча с членами семей сотрудников SOCAR, ставших шехидами Второй Карабахской войны, ветеранами войны и членами группы "Волонтеры SOCAR".
В мероприятии приняли участие сотрудники SOCAR, участвовавшие в Отечественной войне - Ровшан Гасанзаде, Равиль Салманов, Парвиз Гулиев, Хилгет Мусаев, Хаял Джавадов, и др.
В рамках проекта был показан клип Zəfər Yolu, созданный по инициативе SOCAR, а также проведена акция по посадке деревьев.
