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По инициативе омбудсмена подготовлен видеоролик о правах и свободах детей в Азербайджане

По инициативе омбудсмена подготовлен видеоролик о правах и свободах детей в Азербайджане По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой подготовлен социальный ролик по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей.
Внутренняя политика
1 июня 2025 г. 11:29
По инициативе омбудсмена подготовлен видеоролик о правах и свободах детей в Азербайджане

По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой подготовлен социальный ролик по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей.

Как сообщает Report, видеоролик подготовлен для повышения общественной осведомленности о правах и свободах детей, содействия их достойному и активному участию в обществе.

В материале отражены такие важные принципы, как недопустимость дискриминации в отношении детей, приоритет интересов несовершеннолетних, обеспечение их права на здоровую, безопасную жизнь и развитие в окружении заботы, а также важность уважительного отношения к мнению детей и необходимость совместной деятельности в этом направлении.

Организационную поддержку в подготовке видеоролика оказали Федерация гимнастики Азербайджана, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, футбольный клуб "Нефтчи", Европейско-Азербайджанская Школа, Общественное объединение "Вместе и здоровы".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоOmbudsmanın təşəbbüsü ilə uşaqların hüquq və azadlıqları barədə videoçarx hazırlanıb

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