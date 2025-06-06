По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь

По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой началась раздача праздничных пайков малообеспеченным семьям по случаю Гурбан-байрам.

Как сообщает Report, акция, реализуемая в рамках социального проекта "Bizim Mətbəx", впервые была проведена в Евлахском районе, где 100 малообеспеченным семьям были представлены праздничные пайки.

Основная цель социального проекта "Bizim Mətbəx", реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - укрепление духа солидарности в обществе путем предоставления продовольственной помощи малообеспеченным семьям и нуждающимся лицам.

Отметим, что запущен сайт проекта "Bizim Mətbəx", где можно сделать пожертвование и присоединиться в качестве волонтера.