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По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь

По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь
Внутренняя политика
6 июня 2025 г. 10:36
По инициативе Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлена продовольственная помощь

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой началась раздача праздничных пайков малообеспеченным семьям по случаю Гурбан-байрам.

Как сообщает Report, акция, реализуемая в рамках социального проекта "Bizim Mətbəx", впервые была проведена в Евлахском районе, где 100 малообеспеченным семьям были представлены праздничные пайки.

Основная цель социального проекта "Bizim Mətbəx", реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - укрепление духа солидарности в обществе путем предоставления продовольственной помощи малообеспеченным семьям и нуждающимся лицам.

Отметим, что запущен сайт проекта "Bizim Mətbəx", где можно сделать пожертвование и присоединиться в качестве волонтера.

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Версия на английском языке ФотоEid donations provided to families in Yevlakh initiated by Leyla Aliyeva
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda ailələrə qurban payları çatdırılıb

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