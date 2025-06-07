По инициативе Лейлы Алиевой нуждающимся семьям передано мясо по случаю праздника Гурбан

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой продолжается передача жертвенного мяса малообеспеченным семьям в честь праздника Гурбан.

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой продолжается передача жертвенного мяса малообеспеченным семьям в честь праздника Гурбан.

Как сообщает Report со ссылкой на IDEA, очередной этап благотворительной акции в рамках социального проекта Bizim mətbəx прошел в Гарадагском районе Баку и охватил 200 нуждающихся семей.

Цель проекта - поддержка социально уязвимых слоев населения и укрепление духа солидарности в обществе. С момента запуска программа охватила сотни тысяч человек в Баку и прилегающих районах.