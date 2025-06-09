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По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы 11:16
Внутренняя политика
9 июня 2025 г. 11:29
По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, очередным адресом этой благотворительной акции, реализуемой в рамках социального проекта "Наша кухня", стал Низаминский район города Баку. Мясо жертвенных животных было передано проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям.

Основной целью социального проекта "Наша кухня", реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, является дальнейшее укрепление духа солидарности в обществе. Проект предусматривает обеспечение малообеспеченных семей и нуждающихся горячим питанием и продовольственной помощью. С момента начала своей деятельности волонтеры "Нашей кухни" предоставили горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что запущен сайт проекта "Наша кухня", посредством которого можно делать пожертвования и присоединиться к волонтерской деятельности.

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Версия на английском языке ФотоFood aid distributed to low-income families for Eid al-Adha at Leyla Aliyeva's initiative
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə aztəminatlı ailələrə qurban payları çatdırılıb

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