На двух участках в Джебраил-Губадлинском избирательном округе проголосовали более 1 300 избирателей

На двух избирательных участках в Джебраил-Губадлинском избирательном округе на данный момент проголосовали более 1300 избирателей.

На двух избирательных участках в Джебраил-Губадлинском избирательном округе на данный момент проголосовали более 1300 избирателей.

Об этом Report сообщили в участковых избирательных комиссиях.

Председатель участка № 80 Джебраил-Губадлинского избирательного округа № 120 Алескер Аллахвердиев отметил, что на участке правом голоса могут воспользоваться 1 184 человека.

Он сказал, что уже проголосовали 1 000 человек: "Наблюдается высокая активность избирателей. Нарушений не зафиксировано".

Председатель избирательного участка № 81 Мелик Гаджиев отметил, что на участке зарегистрировано 419 избирателей, и на данный момент уже проголосовали более 300 человек.