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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда 21 автомобиля российского миротворческог
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 12:15
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда 25 автомобилей российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, 2 легковых и 23 грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Таким образом, число автомобилей российских миротворцев, проехавших по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 46.

11:44

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, созданы условия для беспрепятственного проезда 21 автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, 17 автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына, а 4 автомобиля - в обратном направлении.

Участники акции не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 85-ый день.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Фото46 vehicles belonging to Russian peacekeepers pass unhindered on Khankandi-Lachin road

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