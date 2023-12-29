По делу Бахтияра Гаджиева состоялось подготовительное заседание суда

Состоялось подготовительное заседание суда по делу Бахтияра Гаджиева, обвиняемого по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Состоялось подготовительное заседание суда по делу Бахтияра Гаджиева, обвиняемого по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Гособвинитель Эльдар Хамза предложил передать процесс на рассмотрение суда.

После короткой консультации суд назначил первое заседание процесса на 7 января.

Следует отметить, что Бахтияра Гаджиев обвиняется по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) до вступления трудового договора (контракта) в законную силу), статье 193-1.3. 2 УК (отмывание денег, полученных преступным путем), 206.1 (содействие контрабанде), 221.2.2 (хулиганство в составе группы лиц с оказанием сопротивления лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка), 289.1(неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), 320.1 и 320.2 (подделка, незаконное изготовление, сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов).