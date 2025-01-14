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По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые

По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые 20:05
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 20:42
По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые

На муниципальных выборах по 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу впервые будут голосовать 122 человека.

Об этом муганскому бюро Report сообщил председатель окружной избирательной комиссии Мехман Рзаев.

Председатель отметил, что среди них 55 мужчин и 67 женщин, из которых двум избирателям 18 лет исполнится в день выборов - 29 января.

Отметим, что по 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу зарегистрировано 290 кандидатов. В пределах избирательного округа, где насчитывается 49 049 избирателей, 47 избирательных участков приведены в полную техническую готовность, электрические генераторы находятся в рабочем состоянии. На пяти участках установлены веб-камеры.

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Версия на азербайджанском языке 72 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi üzrə 122 nəfər ilk dəfə səs verəcək

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