По 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу 122 человека будут голосовать впервые

20:05

На муниципальных выборах по 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу впервые будут голосовать 122 человека.

Об этом муганскому бюро Report сообщил председатель окружной избирательной комиссии Мехман Рзаев.

Председатель отметил, что среди них 55 мужчин и 67 женщин, из которых двум избирателям 18 лет исполнится в день выборов - 29 января.

Отметим, что по 72-му Джалилабадскому городскому избирательному округу зарегистрировано 290 кандидатов. В пределах избирательного округа, где насчитывается 49 049 избирателей, 47 избирательных участков приведены в полную техническую готовность, электрические генераторы находятся в рабочем состоянии. На пяти участках установлены веб-камеры.