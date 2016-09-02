ПНФА отказалась обсуждать с "Мусават" вопрос касательно митинга

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Между партией Народного фронта Азербайджана и партией "Мусават" не проводились обсуждения по поводу совместной организации митингов, так как противоположная сторона отказалась от обсуждений".

Об этом в заявлении Report сказал зампред башгана "Мусават" Ядигяр Садыгов.

Он также назвал причину, из-за которой не определены даты митинга партии "Мусават": "Мы должны провести обсуждения с некоторыми политическими организациями, после чего будет обнародована точная дата митинга. Сейчас стороны сходятся во мнении, что митинг нужно провести 18 сентября. Однако решение по этому не принято".

Отметим, что Национальный Совет, в котором также представлена партия Народного фронта Азербайджана, назначил митинг на 11 сентября.