​ПНА представила годовой финансовый отчет в ЦИК

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Новый Азербайджан", согласно закону о "Форме, содержании и правилах предоставления финансовых отчетов политических партий", утвержденному решением №263 Кабинета министров от 16 ноября 2012 года, представила в Центральную избирательную комиссию годовой финансовый отчет на 31 декабря 2014 года. Об этом сообщили Report в пресс-службе ПНА.

Отметим, что годовой финансовый отчет за 2014 год был утвержден решением заседания правления ПНА от 29 января 2015 года.

"Годовые финансовые отчеты Партии "Новый Азербайджан" ежегодно утверждаются на заседании правления, после чего члены партии и широкая общественность информируется о доходах и расходах партии, в том числе назначении этих расходов", - говорится в заявлении ПНА.