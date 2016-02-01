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    ПНА предлагает внести поправки в закон "О политических партиях"

    Сиявуш Новрузов: Некоторые партии не представляют финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель комитета по общественным объединениям и религиозным организациям Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря ПНА, депутат Сиявуш Новрузов предложил внести поправки в закон "О политических партиях".

    Как сообщает Report, в ходе своего выступления он напомнил, что некоторые партии не представляют финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию.

    "К сожалению, в законе не предусмотрен механизм принуждения партий. Это становится причиной непрозрачности. Или же посылают один чистый лист и говорят, что у них вообще нет финансового оборота. Однако видим, что в аппарате каждого из них работают десятки сотрудников, у каждого председателя по 4-5 телохранителей, они разъезжают на дорогих автомобилях. Возникает вопрос, если нет прибыли или расходов, откуда берутся темные источники?! Поэтому следует внести поправки в закон "О политических партиях", - отметил председатель комитета. 

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