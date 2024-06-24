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Пленум КС рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции

Пленум КС рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.
Внутренняя политика
24 июня 2024 г. 15:33
Пленум КС рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции

Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос президента о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

На очередном заседании Палаты Конституционного суда, которое состоялось сегодня, было принято определение о принятии к производству Пленума запроса президента Азербайджана о соответствии Конституции назначения внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики и роспуска парламента.

Запрос будет рассмотрен на заседании Пленума Конституционного суда, назначенном на 27 июня в 10:00, с участием сторон.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin buraxılması barədə Prezidentin sorğusuna baxacaq

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