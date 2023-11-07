Пленум Конституционного суда за 25 лет принял 559 решений и 164 определения

За 25 лет деятельности Пленум Конституционного суда принял в общей сложности 559 решений и 164 определения.

За 25 лет деятельности Пленум Конституционного суда принял в общей сложности 559 решений и 164 определения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева.

Ф. Абдуллаев отметил, что за 25 лет своей деятельности решения и определения, принятые Пленумом Конституционного суда, и сформулированные в них правовые позиции служат обеспечению верховенства Конституции, защите прав и свобод человека, закрепленных в Основном законе.

"В течение текущего года Пленумом Конституционного суда был принят ряд важных решений и определений, руководствуясь нормами, установленными Конституцией страны в отношении поступивших запросов, обращений и жалоб", - сказал он.