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Пленум Конституционного суда за 25 лет принял 559 решений и 164 определения

Пленум Конституционного суда за 25 лет принял 559 решений и 164 определения За 25 лет деятельности Пленум Конституционного суда принял в общей сложности 559 решений и 164 определения.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 09:32
Пленум Конституционного суда за 25 лет принял 559 решений и 164 определения

За 25 лет деятельности Пленум Конституционного суда принял в общей сложности 559 решений и 164 определения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева.

Ф. Абдуллаев отметил, что за 25 лет своей деятельности решения и определения, принятые Пленумом Конституционного суда, и сформулированные в них правовые позиции служат обеспечению верховенства Конституции, защите прав и свобод человека, закрепленных в Основном законе.

"В течение текущего года Пленумом Конституционного суда был принят ряд важных решений и определений, руководствуясь нормами, установленными Конституцией страны в отношении поступивших запросов, обращений и жалоб", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu indiyədək 559 qərar və 164 qərardad qəbul edib

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