Пленница ВС Армении в Ходжалы: меня мучили, угрожая ножом моим детям

В ходе судебного процесса в Бакинском военном суде 11 августа потерпевшая Айбениз Оруджова при даче показаний заявила, что через 2 дня после Ходжалинского геноцида в 1992 году ее взяли в заложники вместе со всеми членами семьи, включая сыновей-близнецов.

Как сообщает Report, потерпевшая рассказала, что во время нападения на Ходжалы они бежали в лес, где оставались 2 дня, после чего были взяты в заложники. Ее родственники, включая брата, были убиты.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, потерпевшая сказала, что ее в течение 7 дней держали в Ханкенди. Она была освобождена из плена 20 марта, а ее сыновья-близнецы - 30 марта. "В плену меня пытали: приставляли нож к горлу моих детей-близнецов и угрожали отрезать им головы, чтобы причинить мне страдания”, - заявила потерпевшая.

Другая потерпевшая - Хафиза Сафарова - в своих показаниях рассказала, что 7 декабря 1991 года во время нападения на село Диваналылар Физулинского района, она и ее родственники были взяты в заложники. Сафарова сообщила, что в плену их держали на холоде, а также ее и других заложников подвергали жестокому обращению. В плену ее отец - Керим Сафаров - умер под пытками. Через 7 дней она была освобождена из плена в обмен на бензин и дизельное топливо.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.