Платформа Совета Европы выразила поддержку заблокированным в РФ азербайджанским СМИ

Обращение в связи с блокировкой ряда азербайджанских средств массовой информации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) размещено на специальной платформе Совета Европы The Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists.

Как сообщает Report, председатель Профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, подписавший данное обращение, заявил, что оно зарегистрировано влиятельными медиа-организациями мира, что демонстрирует солидарность с азербайджанскими журналистами:

"Наше обращение также размещено на специальной платформе The Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalists Совета Европы со ссылкой на Международную федерацию журналистов, Международный институт прессы и Европейскую федерацию журналистов. Размещение нашего обращения на платформе СЕ означает выход вопроса на уровень международных межгосударственных организаций. Платформа является важным источником, на который ссылаются международные СМИ, юридические и правозащитные организации”.

"Была продемонстрирована солидарность с азербайджанскими журналистами. Международная федерация журналистов, Международный институт прессы, Европейская федерация журналистов и ряд других организаций, положительно отреагировав на обращение азербайджанских журналистов, осудили предпринятый Россией шаг. Размещение новости способствует информированию мировой общественности”, - отметил Мушфиг Алескерли.

Отметим, что ряд средств массовой информации Азербайджана ( Oxu.az, Haqqin.az, Minval.az, Musavat.com и пр.) были заблокированы на территории России Роскомнадзором, что вызвало обоснованный протест в медиа-сообществе страны. Около 10 журналистских организаций Азербайджана 28 марта выступили с заявлением. Они обратились к соответствующим государственным органам России с призывом отменить решение. Также национальные журналистские организации обратились к медиа-структурам с международным статусом, призвав их проявить солидарность и осудить данный факт.