Планируется переселение около 6 тысяч человек в село Хыдырлы Агдамского района

Планируется переселение около 6 тысяч человек в село Хыдырлы Агдамского района.

Планируется переселение около 6 тысяч человек в село Хыдырлы Агдамского района.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сяраби.

По её словам, строительство села будет осуществляться в два этапа. На данный момент завершено строительство первого этапа:

"Село Хыдырлы расположено на северо-западе города Агдам, в 3 километрах от центра района. В октябре 2022 года на церемонии закладки фундамента села принимали участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Проектируемая площадь территории села составляет более 417 гектаров".

Л. Сараби отметила, что в рамках первого и второго этапов планируется переселить около 6 тысяч человек и построить 1 498 индивидуальных жилых домов:

"Площадь территории, проектируемая для первого этапа, составляет 170,44 гектара. На этом этапе планируется переселить 719 семей, всего 2 951 человек. В рамках первого этапа было построено 719 индивидуальных домов, из которых 263 — двухкомнатные, 332 — трехкомнатные, 121 — четырехкомнатные, и 3 — пятикомнатные".

"Кроме того, в селе построена необходимая современная социальная инфраструктура, включая административные и сервисные здания. Здесь возведены многофункциональное административное здание, клуб-центр, медицинский пункт, отделение скорой помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, объекты бытового обслуживания, мастерская, средняя школа, детский сад. Около 20% территории села занимает зелёная зона", — добавила она.

Кроме того, Лейла Сяраби рассказала о детском садике, построенном для будущих жителей села:

"В здании на 120 мест будут находиться группы, музыкальная комната, спортивные залы, где дети смогут комфортно и беззаботно проводить время. Здесь созданы все необходимые условия для высококачественного обучения и воспитания. Вокруг детского сада посажены зелёные зоны, построены спортивные и игровые площадки, зоны для общения. На крыше здания установлены солнечные панели».

Также в селе открылось новое среднее учебное заведение на 528 учеников: "Закладка фундамента школы состоялась в апреле 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Здание школы состоит из 5 блоков, включая спортивный зал. Школьный комплекс занимает площадь 2,7 гектара и включает 21 класс, 2 подготовительных класса, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 1 класс военной подготовки, 3 лаборатории, библиотеку, спортивный и актовый залы, столовую и другие помещения. Материально-техническая база школы создаёт все условия для качественного образования. На территории школы построена широкая спортивная площадка с беговой дорожкой, а также игровые и зоны для отдыха, которые будут доступны как для учеников, так и для местных жителей".

Отметим, что 3 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым приняли участие в церемонии открытия первого этапа села Хыдырлы Агдамского района.