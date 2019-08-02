Фарид Шафиев: Планируем открыть отдел армяноведения в Центре анализа международных отношений

Основной задачей Центра анализа международных отношений в Баку является донесение правды о нагорно-карабахском конфликте до международной общественности.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"Мы намерены проводить различные тренинги, работать теснее с журналистами, будем распространять ежемесячные информационные бюллетени посредством интернета", - заявил Ф.Шафиев.

"Наша задача – это подготовка докладов для соответствующих государственных структур. У нас уже есть партнеры за рубежом, мы уже подписали ряд соглашений, намерены расширять с ними сотрудничество, в том числе и think-tank. Планируем проводить с ними совместные мероприятия, выделять стипендия для зарубежных экспертов для того, чтобы они приезжали в Азербайджан для проведения соответствующих исследований. Все это нужно для повышения количества исследований, связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом", - подчеркнул он.

Ф.Шафиев указал, что центр, в первую очередь, намерен заниматься армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, его всесторонним изучением – юридическим, правовым, экономическим, политическим.

"Мы намерены открыть отдел армяноведения в нашем центре, в этом плане у нас существует высокая потребность в специалистах, знающих армянский язык. В основном, зачастую мы ссылаемся на российские и зарубежные источники, однако информация на армянском языке, которая предназначена для внутренней аудитории, полностью отличается от материалов на других языках, поэтому у нас высока потребность в знающих армянский язык", - сказал он.

По его словам, количество исследований, связанных с Азербайджаном, крайне мало, в частности, в западных академических кругах.

"Это играет негативную роль в представлении нашей страны за рубежом. Мы будем стремится к донесению правды о конфликте до международной общественности. Считаю, что существует проблема – в частности, публикуемые в Азербайджане исследования, в том числе и по Нагорному Карабаху, не соответствуют западным стандартам. Слишком насыщены эмоциональными оттенками, в этом плане мы кардинальным образом должны поменять подходы в этом вопросе", - сказал председатель правления.

Он подчеркнул, что Центр намерен проводить тренинги и круглые столы для азербайджанских исследователей.

"Мы хотим наладить тесное сотрудничество с азербайджанскими вузами, в которых есть центры по изучению международных отношений. Мы намерены теснее работать с журналистами, как команда, для расширения и углубления исследований", - сказал Ф.Шафиев.

По его словам, Центр также намерен заниматься исследованием России, Ирана, Ближнего Востока, Китая, проводить мониторинг их СМИ, что они пишут про Азербайджан.

"В ближайшее время заработает наша интернет-страница, где вы сможете получить информацию о сотрудничестве с нашим центром. Мы намерены взять на работу как студентов отечественных, так и зарубежных вузов, будут созданы условия для волонтеров. Планируем создать страницу организации в фейсбук и твиттере. Мы постараемся быть оперативными и своевременно отвечать на адресованные нам вопросы", - сказал Ф.Шафиев.

На пресс-конференции был также продемонстрирован новый логотип Центра, который в мире будет известен как AIRCenter (Analysis of International Relations).