Писатель Сеймур Байджан призвал молодежь не участвовать на митинге Национального совета

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Писатель-публицист Сеймур Байджан обратился к молодежи по поводу назначенного на 5 апреля митинга.

Как сообщает Report, С.Байджан призвал молодежь не участвовать на митинге: "Будет лучше, если вы не поддержите этих беспринципных, неудачливых людей, которые на протяжении 20-ти лет обманывали вас. Знаю, что мой призыв будет воспринят неоднозначно, но я считаю своим долгом сказать это".

В своем обращении С.Байджан не забыл напомнить, что председатель Национального совета Джамиль Гасанли до сих пор является членом Союза писателей Азербайджана, защищает народного писателя Анара Рзаева и называет его "другом". Именно по этой причине писатель назвал Джамиля Гасанли несерьезным и беспринципным человеком.

"Если на митинг нужно привести людей, пусть Джамиль Гасанли приведет членов Союза писателей Азербайджана. Будет лучше, если вы не будете участниками этих игр", - заявил С.Байджан.