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    ПГС меняет свой штаб

    Партия будет действовать в Издательском доме Ганун

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Партия гражданской солидарности (ПГС) меняет свой штаб.

    Об этом Report сообщил руководитель Центрального исполнительного аппарата ПГС Самир Асадли.

    По его словам, в штабе будет производиться ремонт: "В подвале штаба скопилась вода, что привело к сырости. В то же время протекает крыша здания. Поэтому штаб партии будет отремонтирован, установят лифт, отопительная система будет обновлена. Временно мы будет действовать в Издательском доме "Ганун". После завершения ремонта мы продолжим деятельность в прежнем здании".

    Отметим, что штаб ПГС расположен в Хатаинском районе, а Издательский дом "Ганун" – в Насиминском районе.

    Издательский дом принадлежит брату председателя ПГС Сабира Рустамханлы Шахбазу Худуоглу.

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